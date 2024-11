Cruzeiro na Sul-Americana: palco da final tem grama de Copa e foi ‘erguido’ por torcedores (Estádio La Nueva Olla será palco da final da Sul-Americana de 2024)

A “panela” – na tradução literal do nome do estádio La Nueva Olla -, do Cerro Porteño, será o palco da grande final da Copa Sul-Americana, disputada entre Cruzeiro e Racing, em 23 de novembro. Reinaugurado em 2017, o estádio é um dos mais modernos do Paraguai e contou com mão de obra dos próprios torcedores na reforma.

Localizado no coração do bairro Obrero, em Assunção, o estádio tem capacidade para receber 45 mil torcedores. A reforma levou dois anos e oito meses para modernizar a arena por completo. O investimento para a construção foi um dos mais rentáveis – as obras custaram 35 milhões de dólares (R$ 150 milhões).

A título de comparação, a Arena MRV, do Atlético, passou de R$ 1 bilhão de gastos, assim como a reforma do Macaranã, que custou R$ 1,2 bilhão.

Vale lembrar que o estádio já foi palco de outra decisão da Sul-Americana. Na ocasião, o Independiente Del Valle, do Equador, bateu o Colón, da Argentina, por 3 a 1, e ficou com a taça inédita.

Torcedores como mão de obra

Um dos fatos mais curiosos é em relação a mão de obra do estádio. Isso porque 100 torcedores da principal torcida organizada do clube participaram da construção de La Nueva Olla. Ao fim da reforma, eles deixaram uma marca – assinaram o nome na região norte das arquibancadas.

A diretoria do Cerro Porteño contratou os torcedores, que estiveram presentes na obra por 18 meses, ao lado dos outros 400 trabalhadores, que trabalharam por uma empresa terceirizada.

Grama de 2014

Outro detalhe impressionante da construção é a grama que foi utilizada para plantio do gramado. O Cerro Porteño usou apenas pedaços de grama que sobrou dos estádios da Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

Segundo o engenheiro da época, a equipe de obras visitou estádios em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. A grama foi aprovada, embora durante o frio precise de algumas adaptações.

Inauguração com derrota

Contudo, a inauguração do estádio não foi tão feliz para os torcedores do Cerro. Várias personalidades e ídolos do clube paraguaio estiveram presentes. A festa dos ‘hinchas’ contou com fogos de artifício e show de luzes, além da lotação da Nueva Olla.

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, foi o responsável por cortar a fita, em ato que marcou a abertura oficial do estádio. No entanto, dentro de campo, o Boca Juniors foi quem triunfou. Os bosteros venceram por 2 a 1, com gols de Wilbar Barrios e Gonzalo Maroni. Diego Churín marcou para os paraguaios.

A notícia Cruzeiro na Sul-Americana: palco da final tem grama de Copa e foi ‘erguido’ por torcedores foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta