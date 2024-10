Conmebol muda estádio de Peñarol x Botafogo pela Libertadores (O Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, será palco da final da Sul-Americana, em 28 de outubro)

A Conmebol mudou o estádio que receberá jogo de volta entre Peñarol e Botafogo pela semifinal da Copa Libertadores. O duelo desta quarta-feira (30/10), às 21h30, será no estádio Centenário, em Montevidéu. Anteriormente, a partida seria no Campeón del Siglo.

A informação é do jornalista Diogo Dantas, de O Globo.

Durante o dia, clima de tensão foi registrado na capital uruguaia. Orientações para evitar conflitos entre torcedores das duas equipes tomaram conta. O Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, havia pedido para que a partida contasse com torcida única.

A Conmebol, contudo, não aceitou o pedido e exigiu a presença de torcedores do Botafogo nas arquibancadas.

No Rio de Janeiro, as duas torcidas entraram em conflito que resultaram na prisão de torcedores do Peñarol. Eles entram em confronto com a polícia e colocaram fogo em um ônibus. Na ocasião, a Polícia Militar compareceu no local para conter a confusão. As autoridades usaram bombas de efeito moral para coibir a ação dos torcedores.

Botafogo x Peñarol

No jogo de ida, no Nilton Santos, o Botafogo goleou os uruguaios por 5 a 0.

A equipe vencedora irá enfrentar o classificado entre Atlético e River Plate na final da Libertadores. No primeiro jogo da semifinal, o Galo atropelou o time argentino e abriu vantagem de 3 a 0.

