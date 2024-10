Jornalista que deixou Vini Jr. fora de top-10 da Bola de Ouro explica decisão (Vini Jr, atacante do Real Madrid)

Se no Brasil há, praticamente, um consenso de que Vinicius Júnior merecia o Ballon d’Or 2024, tal consonância se difunde para além das fronteiras. Na América Central, mais especificamente em El Salvador, um dos jornalistas votantes da premiação não considera Vini Jr. tão completo a ponto de superar seus concorrentes. Inclusive, Bruno Porzio deixou o brasileiro fora de seu top-10 e causou muita polêmica.

Porzio justificou seu ranking em entrevista ao ‘El Grafico TV’, programa esportiva de El Salvador. O jornalista reconheceu a importância dos gols de Vinicius no decorrer na temporada, mas desqualificou seu poder decisivo em termos de jogo. O comunicador disse, ainda, que se baseou em três critérios para votação: desempenho individual, títulos conquistados e fair play.

“Não considero Vinicius Jr um jogador decisivo em termos de jogo. Ele conseguiu fazer gols importantes, fazer jogadas importantes, mas vejo seu movimento em campo como bem pequeno. Fase de não posse de bola, então acho que ele não é um jogador completo e, agora, não está entre os 10 melhores jogadores da Europa”, esclareceu.

Ranking do jornalista

Bruno também não concordou com a vitória de Rodri, do Manchester City, que ficou em sétimo lugar em suas colocações. Para o comunicador, o verdadeiro ‘Bola de Ouro’ chama-se Jude Bellingham – companheiro de Vini no Real Madrid. Se seguissem sua lista à risca, Erling Haaland ficaria com o vice.

“Minha escolha está mais centrada em Bellingham sobretudo porque chegou ao Real aos 20 anos para vestir uma camisa muito importante. Colocou-se, nessa idade, numa posição central em campo e produziu um grande número de gols e assistências. Ele levou a Inglaterra à final da Euro”, explicou.

1. Jude Bellingham

2. Erling Haaland

3. Toni Kroos

4. Lautaro Martínez

5. Dani Olmo

6. Hakan Çalhano?lu

7. Rodri

8. Florian Wirtz

9. Phil Foden

10. Rúben Dias

Vini Jr. recebe apoio

Não faltou apoio para Vinicius Júnior no Brasil após o resultado da premiação, em Paris. Companheiros de Seleção, jogadores de clube, torcedores, CBF e Governo Federal manifestaram suporte ao atacante. Mas o carinho não se restringiu ao seu país de origem. Muitos de seus colegas de Real Madrid também usaram as redes sociais para elege-lo como verdadeiro Melhor do Mundo.

O próprio Real Madrid recusou-se a enviar representantes à cerimônia mesmo com prêmios a conquistar – como melhor equipe masculina do mundo e o técnico número um.

O brasileiro também se manifestou e deixou claro que seguirá na luta e que, se for preciso, fará 10 vezes mais. “Eles não estão preparados”, garantiu o camisa 7 do Real Madrid.

