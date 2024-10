Caio Ribeiro revela votos de Cleber Machado para a Bola de Ouro (Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo)

Ao contrário do que esperava grande parte do mundo do futebol, o atacante Vinicius Jr. não venceu a Bola de Ouro nesta segunda-feira (28/10), mas sim o volante espanhol Rodri, com o jogador do Brasil tendo ficado em segundo lugar. O voto de Cléber Machado, entretanto, teve ordem diferente em relação ao resultado final.

De acordo com o ex-jogador e atual comentarista Caio Ribeiro, o narrador, único brasileiro com direito a voto, teria colocado Vini Jr. em primeiro lugar e Rodri na segunda posição. O meio-campista Jude Bellingham seria o terceiro.

“Para mim são os três melhores, talvez eu invertesse o Bellingham com o Rodri”, comentou Caio Ribeiro.

A revelação foi feita durante o programa Boleiragem, do SporTV. Na bancada, composta pelos também ex-jogadores Alex, Fábio Júnior e Alecsandro, o discurso era de que Vinicius merecia ter sido o vencedor do prêmio.

Como funciona a eleição da Bola de Ouro?

A definição do vencedor ocorreu a partir dos votos de jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa. A escolha dos 30 jogadores que concorreram à Bola de Ouro foi feita pela redação da France Football em parceria com o jornal L’Equipe, o melhor jurado da edição anterior (Costa Rica) e o ex-jogador português Luís Filipe Figo, embaixador da Uefa.

Cada participante da votação precisou escolher dez atletas, que contabilizarão 15 pontos, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, respectivamente. O jogador com a maior somatória recebeu, que foi Rodri, recebeu a bola de ouro.

O único jornalista brasileiro com direito a voto na Bola de Ouro é Cleber Machado. Em entrevista ao Estadão, em 2023, o narrador com acordo para trocar o SBT pela Record explicou como surgiu o convite.

“A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte, da Fupe, e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir. Depois começaram a me enviar e-mail e desde então estou votando anualmente”. Cléber Machado

