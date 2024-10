Esposa de Cristiano Ronaldo revela problema de saúde: ‘Fiquei quatro dias no hospital’ (Casal tem dois filhos)

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo expôs que passou por uma situação difícil recentemente. Por meio das redes sociais, ela citou que precisou ser internada devido a um problema de saúde. Mais especificamente uma pneumonia. Assim, ela aproveitou a oportunidade para agradecer ao tratamento que recebeu dos profissionais de saúde.

“Enfim, de volta para casa. Fiquei 4 dias no hospital com pneumonia. Estou melhor agora, mas me recuperando em casa com a família”, detalhou a influenciadora.

A modelo está constantemente acompanhando os jogos do marido. Aliás, há pouco tempo, ela postou um vídeo nas redes sociais, o registro do gol de pênalti marcado por Cristiano Ronaldo, que garantiu a vitória do Al-Nassr sobre o Al Shabab por 2 a 1, no campeonato saudita, na última sexta-feira (18/10).

CR7 também é um personagem frequente na série da Netflix “Eu sou Georgina”, que mostra a rotina da modelo. Com a renovação, a plataforma lançou a terceira temporada da produção, neste ano. Assim, a companheira exibiu sinceridade e apontou alívio com a mudança para a Arábia Saudita no fim de 2022. Afinal, a esposa estava descontente com a vida em Manchester, na Inglaterra. Anteriormente, o casal já tinha morado juntos na Espanha, quando o português defendia o Real Madrid.

A modelo e Cristiano Ronaldo estão juntos desde 2016. O relacionamento deu origem a três filhos. Alana Martin, a mais velha, além de Bella Esmeralda e Angel, que não resistiu durante o parto. O jogador tem mais três filhos de outros relacionamentos. Tratam-se de Cristiano Ronaldo Júnior, Eva Maria e Mateo Ronaldo. Por sinal, o trio também fica sob os cuidados de Rodríguez.

Mudança de Cristiano Ronaldo e família para a Arábia Saudita

O Al-Nassr anunciou Cristiano Ronaldo, com ganhos previstos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhõa) por ano, em dezembro de 2022. Período recordado com muito alívio por Georgina, que buscava novos ares para família.

“Quando o Cris me disse que ia jogar para o Al Nassr, me senti muito aliviado, porque realmente queria sair de Manchester. Sabia que esperávamos algo importante e estávamos muito motivados. Sinto-me muito feliz por vir para a Arábia Saudita”, desabafou.

Georgina Rodríguez, porém, precisou se adaptar aos rituais, cultura, religião e regras semelhantes ao Ocidente. O casal vive quase como turistas na cidade, pois têm algumas liberdades específicas dentro de seu condomínio e localidades de uso frequente.

“No início tive altos e baixos porque nunca tivemos tanto tempo num hotel. Havia dias em que não queria que ninguém me visse, mas no geral estava muito animada”, complementou a influenciadora.

Cristiano Ronaldo soma 81 partidas oficiais pelo Al-Nassr. No clube, conquistou feitos históricos na carreira e emblemáticos para o futebol – como o gol 900, por exemplo. O astro participou diretamente de 91 tentos desde sua chegada ao time, com 18 assistências e 73 bolas na rede.

A notícia Esposa de Cristiano Ronaldo revela problema de saúde: ‘Fiquei quatro dias no hospital’ foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10