RB Leipzig x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões (Jogo será na Alemanha)

RB Leipzig e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (23/10), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, na Alemanha, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times conheceram os adversários da primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

O RB Leipzig foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 2 a 1, fora de casa, na primeira rodada do torneio, em 19 de setembro. Depois, perdeu por 3 a 2 para a Juventus, na segunda rodada (2/10), como mandante. O time alemão está na 31ª colocação.

Já o Liverpool superou o Milan por 3 a 1, como visitante (17/9). Posteriormente, ganhou em casa do Bologna, por 2 a 0, na segunda rodada (2/10). Com isso, o clube inglês está em 10°, com seis pontos.

RB Leipzig x Liverpool: onde assistir

A partida entre RB Leipzig e Liverpool pela Liga dos Campeões será transmitida no streaming pelo HBO Max.

RB Leipzig x Liverpool: prováveis escalações

RB Leipzig : Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba, Geertruida; Haidara, Vermeeren; Nusa, Xavi Simons; Openda, Šeško.. Técnico : Marco Rose.



: Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba, Geertruida; Haidara, Vermeeren; Nusa, Xavi Simons; Openda, Šeško.. : Marco Rose. Liverpool : Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Jones, Luis Díaz; Núñez. Técnico: Arne Slot.

RB Leipzig x Liverpool: arbitragem

Árbitro : Sandro Schärer (SUI)

: Sandro Schärer (SUI) VAR: Fedayi San (SUI)

