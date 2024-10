PSG e PSV desperdiçam oportunidades importantes e empatam na Champions League (Lang e Hakimi marcaram os gols de PSV e PSG, respectivamente, no empate por 1 a 1)

PSG e PSV empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (22/10), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Lang abriu o placar para os holandeses. Hakimi deixou tudo igual para os parisienses, que ainda tiveram um pênalti nos acréscimos do segundo tempo anulado pelo VAR.

A partida desta terça-feira foi marcada pelos gols perdidos. Tanto o Paris Saint-Germain quanto o PSV tiveram boas oportunidades de balançar as redes, mas seus homens de frente acabaram falhando nas conclusões.

Dembelé, por exemplo, teve uma chance imperdível de abrir o placar para o Paris Saint-Germain aos 19 minutos de jogo, recebendo o cruzamento livre, na entrada da pequena área. Mas, ao finalizar de primeira, acabou carimbando o travessão.

Mais tarde, o castigo. João Neves perdeu a bola no campo de defesa, Lang ficou com ela, conduziu até a entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para Donnaruma, abrindo o placar para o PSV no Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain voltou a campo no segundo tempo determinado a correr atrás do prejuízo e chegou ao empate aos dez minutos, com Hakimi. O lateral marroquino recebeu com liberdade e soltou a bomba de fora da área, vendo a bola passar por baixo das pernas do goleiro do PSV antes de estufar as redes, deixando tudo igual em Paris.

O PSV também teve uma excelente oportunidade de marcar um gol e retomar a frente no placas, mas, assim como Dembelé, Lang desperdiçou ao sair cara a cara com o goleiro e, ao invés de chutar ou driblar o adversário, preferiu tocar para o seu companheiro ao lado. O problema é que justo nesse momento o zagueiro Marquinhos apareceu no meio do caminho para interceptar o passe, salvando o Paris Saint-Germain.

Nos acréscimos, o árbitro da partida marcou pênalti a favor do Paris Saint-Germain após Asensio cair dentro da área em uma disputa pela bola. Porém, após a revisão do VAR, a decisão foi anulada. Assim, coube ao PSG se conformar com o empate em 1 a 1 com o PSV.

