Arsenal x Shakhtar Donetsk: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões (Partida será em Londres)

Arsenal e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta terça-feira (22/10), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times conheceram os adversários da primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

O Arsenal empatou com a Atalanta por 0 a 0, fora de casa, na primeira rodada do torneio, em 19 de setembro, e venceu o PSG por 2 a 0, em casa, em 1º de outubro, na segunda rodada. O clube londrino ocupa a 13° colocação, com três pontos.

Já o Shakhtar Donetsk empatou com o Bologna por 0 a 0 na estreia, como visitante, e perdeu para a Atalanta na segunda rodada (1/10) por 3 a 0, como mandante. Com isso, o time ucraniano está na 27ª posição, com um ponto.

Arsenal x Shakhtar Donetsk: onde assistir

A partida entre Arsenal e Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões será transmitida no streaming pelo HBO Max.

Arsenal x Shakhtar Donetsk: prováveis escalações

Arsenal : Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Havertz, Rice, Merino; Sterling, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.



: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Havertz, Rice, Merino; Sterling, Gabriel Jesus e Trossard. Mikel Arteta. Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko e Henrique; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov e Newerton; Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Arsenal x Shakhtar Donetsk: arbitragem

Árbitro : Benoît Bastien-FRA

: Benoît Bastien-FRA VAR: Benoît Millot-FRA

