crédito: No Ataque Internacional

Namorado de Rihanna quer comprar tradicional clube europeu (Cantor namora Rihanna)

O rapper norte-americano ASAP Rocky, namorado da estrela do Pop Rihanna, tem interesse em adquirir um tradicional clube da Inglaterra.

Segundo o jornal The Sun, um grupo de investimento de que o músico faz parte quer comprar o Tranmere Rovers, da quarta divisão do Campeonato Inglês.

De acordo com o veículo de imprensa, o valor oferecido foi de 15 milhões de libras (cerca de R$ 111 milhões na cotação atual) por 80% do clube.

A informação divulgada aponta ainda que ASAP Rocky pode até mesmo viajar à Inglaterra com Rihanna para acompanhar partidas da equipe.

A compra, em 2021, do Wrexham, na época na quinta divisão, pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney teria servido de exemplo e incentivo para que o grupo tentasse investir no futebol do país.

Tranmere Rovers

O Tranmere Rovers, fundado em 1884, é um clube da cidade de Birkenhead, na Iglaterra, e disputa a EFL League Two, quarta divisão. O time ocupa a 16ª posição do torneio, com 16 pontos.

A notícia Namorado de Rihanna quer comprar tradicional clube europeu foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.