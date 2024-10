Vitor Roque comenta ‘momentos difíceis no Barcelona’: ‘Fiquei meses sem sorrir’ (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

Contratado como uma das maiores joias do futebol, Vitor Roque não conseguiu corresponder às expectativas no Barcelona. Assim, o atacante acabou sendo emprestado ao Real Betis, da Espanha, no início desta temporada. Ele admitiu que não teve vida fácil no clube catalão.

“No Betis estou muito feliz . Minha família, que passou por momentos difíceis, também sorri comigo. Fiquei seis ou sete meses sem sorrir e passei por momentos difíceis no Barcelona, ????mas isso acabou. Estou aqui e feliz. Isso é o mais importante”, disse ao ABC Sevilla.

O brasileiro também afirmou que quer ficar no clube de Sevilha por mais tempo: “A verdade é que não depende de mim. Quero jogar no Betis. Gostaria muito. Conversei com meus pais sobre isso. A vida é boa aqui e adoraria jogar mais aqui”.

O contrato de Vitor Roque com o Real Betis é de empréstimo de um ano, podendo ser estendido por mais um. Além disso, o acordo também conta com a opção de compra ao final do vínculo.

Jejum de Vitor Roque pelo Betis

A estreia do brasileiro pelo Real Betis ocorreu logo contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. O primeiro gol dele pela equipe veio no jogo seguinte, diante do Legánes. Desde então, foram mais cinco jogos, dos quais não balançou as redes nenhuma vez. Ele reconheceu que isso preocupa um pouco.

“Sou atacante. Sim, isso me preocupa um pouco, mas estou treinando e procuro encarar isso como algo natural. Treino para jogar bem e marcar. Mas o importante não é só conseguir marcar, mas ajudar a equipe, que está gerando chances. Estou trabalhando para isso. Se tiver oportunidade, de uma forma ou de outra o gol vai aparecer.”,

Agora, Vitor Roque volta a campo com o Real Betis no próximo sábado, às 11h15 (de Brasília), quando visitará o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª colocação da liga nacional, com 12 pontos.

