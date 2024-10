Ex-executivo do United revela bastidores de negociação fracassada para contratar Ronaldinho (United é um dos principais times da Inglaterra)

O ex-executivo do Manchester United Peter Kenyon revelou bastidores da tentativa do clube de contratar o astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho em 2003.

Após a saída de David Beckham da equipe por causa de problemas com Alex Ferguson, lendário ex-treinador do time, a equipe queria assinar com o jogador, na época no PSG, campeão do mundo em 2002.

“Nós fomos pesado atrás dele. Nós tentamos ele bastante”, diz em entrevista recente ao canal Rio Ferdinand Presents.

O ex-funcionário do United comentou especulações de que o clube teria oferecido um valor pelo atleta e depois tentado reduzir a quantia.

“Absolutamente errado. Vamos matar o mito. Talvez seja um rumor, mas não é verdade”, afirma.

“Foi o mesmo de qualquer outra negociação. Alex (Ferguson) estaria envolvido na contratação. Decisões criticas, porque queria ele (Ronaldinho), onde ele queria ele, onde ele iria jogar e etc. Então, Alex estava envolvido em todo processo’, conta.

“Normalmente, nesses casos você está lidando com jogador e o agente dele. Nesse caso nós estávamos lidando com jogador, vários agentes e mais 20 pessoas na sala. Ele era um grande jogador, mas repentinamente estávamos em uma coisa completamente diferente”, adiciona.

“Seria realmente nosso primeiro brasileiro, inserir aquele tipo de cultura no treino, você sabe, normalmente fora do horário, que é uma coisa séria. A cultura de saúde brasileira é diferente”, destaca.

“Você sabe como United estava naquele momento. Era uma instituição, ninguém era tratado de forma diferente do resto”, pontua.

“Nós meio que tínhamos um acordo com o clube (PSG) e com o jogador, mas nós voltamos atrás e dissemos ‘em equilíbrio, achamos que isso não vai funcionar’. David (Beckham) tinha acabado de sair e parte daquele barulho continuava no ambiente”, finaliza.

Ronaldinho no Barcelona

Ronaldinho deixou o PSG e assinou com o Barcelona em 2003. O jogador ficou no clube catalão até 2008. Pelo time, ganhou uma Champions League (2005/2006), duas La Liga (2004/2005 e 2005/2006) e Supertaça da Espanha (2005/2006 e 2006/2007) e ganhou uma Bola de Ouro (2005).

Ronaldinho Gaúcho no Atlético

Após passar por Milan e Flamengo, o jogador foi contratado pelo Atlético em 2012. Ronaldinho jogou 88 partidas, marcou 28 gols e deu 32 assistências até sair em 2014.

O grande momento de Ronaldinho no Galo foi em 2013, quando liderou a equipe rumo à maior conquista do clube, a Copa Libertadores da América. Em 14 jogos naquela campanha, R10 marcou quatro gols e deu sete assistências, sendo fundamental para o grande desempenho de Diego Tardelli, Jô e Bernard.

O astro encerrou a carreira em 2015, aos 35 anos, após passagem apagada pelo Fluminense.

