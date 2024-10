Ex-camisa 9 da Seleção diz que Neymar não voltará ao alto nível: ‘Quem viu, viu’ (Neymar está fora de combate devido a uma lesão no joelho)

Ex-camisa 9 do São Paulo e da Seleção Brasileira, Luis Fabiano não acredita que o retorno de Neymar seja a solução para que a Seleção Brasileira alcance novamente o protagonismo no cenário mundial do futebol. Aos 32 anos, o atacante segue em recuperação de uma grave lesão no joelho.

“Eu acho que o Neymar não vai ter vida fácil na Seleção. Até porque ele está voltando de lesão e não é mais aquele Neymar que a gente estava acostumado a ver, aquele que desequilibrava. Quem viu, viu”, comentou Luis Fabiano, comentarista da ESPN, em participação no programa Resenha da Rodada.

Luis Fabiano acredita que a ansiedade pela volta de Neymar irá causar uma cobrança extra na Seleção Brasileira.

“A pressão vai ser maior ainda, porque a Seleção não está jogando nada e a esperança vai ser o Neymar. Vai ser mais complicado”, acrescentou.

Recuperação de Neymar

Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em outubro do ano passado, quando defendia a Seleção Brasileira. O retorno do atacante é tratado com cautela no Al Hilal, da Arábia Saudita, com a previsão até de acontecer apenas no ano que vem.

