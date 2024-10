Escalação do Brasil: Dorival deve fazer três mudanças no time

Dorival Júnior deve fazer três mudanças na Seleção Brasileira para o jogo contra o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 21h45 de terça-feira (15/10), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Segundo o ge.globo, o Brasil treinou com o lateral-direito Vanderson e os meio-campistas Bruno Guimarães e Gerson nos lugares de Danilo, André e Lucas Paquetá. Grande parte da atividade no Estádio Bezerrão ocorreu sem a presença da imprensa.

Caso sejam titulares, Vanderson e Bruno Guimarães são escolhas técnicas de Dorival Júnior. Gerson, por sua vez, substitui o suspenso Lucas Paquetá. Para completar a convocação, o treinador chamou o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro.

A provável escalação da Seleção terá Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus.

O Brasil está na quarta posição das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e quatro derrotas). A Argentina, líder do torneio, soma 19 pontos.

