Trabalhadores ficam feridos em briga no estádio do Barcelona (Obras do novo Camp Nou avançam)

O Camp Nou voltou a ser notícia nesta sexta-feira (11/10). No entanto, por razões distantes da conclusão da obra do faraônico estádio do Barcelona. Tudo porque, no local, houve nova briga entre trabalhadores. Segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”, 20 homens protagonizaram uma “batalha campal”.

A publicação menciona que seis pessoas ficaram feridas depois da pancadaria. Os operários, aliás, teriam utilizado as próprias ferramentas de trabalho para levar vantagem sobre os oponentes. Insatisfeito com as brigas, um gerente das obras expulsou 20 envolvidos no caso. A polícia local também entrou em cena e identificou as pessoas que participaram da confusão.

Essas não são as primeiras cenas lamentáveis no Camp Nou. Em maio, os operários já haviam brigado entre si. À época, foram três feridos e quatro detidos.

Em campo, enquanto não pode usar o Camp Nou, o Barcelona manda os jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic, palco da Olimpíada de 1992. O Barça pretende voltar à sua praça esportiva ainda neste ano, mas esbarra em algumas questões.

A ideia inicial do clube catalão era usar sua nova arena a partir de novembro, com 60% da capacidade. O novo Camp Nou terá ampliação de lugares e vai passar de 99 mil para 110 mil espectadores.

