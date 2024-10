crédito: No Ataque Internacional

Espanha x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Jogo será na Espanha)

Espanha e Dinamarca se enfrentam nesta sexta-feira (10/9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Enrique Roca, na Espanha, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga A na Uefa Nations League. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

A Espanha está na segunda posição, com quatro pontos. A equipe empatou com a Sérvia por 0 a 0, em 5 de setembro na estreia desta edição do torneio e venceu a Suíça por 4 a 1, em 8 de setembro.

Já Dinamarca ocupa a primeira colocação na tabela, com seis pontos. A equipe superou a Suíça por 2 a 0 e posteriormente superou a Sérvia pelo mesmo placar.

Espanha x Dinamarca: onde assistir

A partida entre Espanha e Dinamarca será transmitida com exclusividade pelo Disney+.

Espanha x Dinamarca: prováveis escalações

Espanha:David Raya, Pedro Porro, Pau Torres, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Baena; Lamine Yamal, Sergio Gómez e Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Dinamarca:Schmeichel, Nelson, Vestergaard e Kristensen; Hjulmand, Hojbjerg, Bah e Kristansen; Eriksen, Dolberg e Poulsen. Técnico: Lars Knudsen.

Espanha x Dinamarca: arbitragem

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia)

