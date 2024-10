Colômbia é superada pela Bolívia e perde invencibilidade nas Eliminatórias (Miguelito marcou o único gol da vitória da Bolívia sobre a Colômbia)

A Colômbia visitou a Bolívia no Municipal de El Alto, perdeu por 1 a 0 e conheceu o primeiro revés nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Miguelito, atleta que pertence ao Santos, balançou as redes para a equipe da casa nesta quinta-feira (10/10), no Estádio Municipal de Villa Ingenio, em El Alto, pela nona rodada do torneio continental.

A Colômbia permanece com 16 pontos – quatro vitórias, quatro derrotas e um empate – e segue na vice-liderança do torneio, atrás apenas da Argentina, que tem 18 somados e enfrenta a Venezuela na rodada. Já a Bolívia chegou aos 12 pontos, agora na quinta posição.

Próximos jogos

A Colômbia volta aos gramados na próxima terça-feira (14/10), às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Chile, no Metropolitano Roberto Meléndez. No mesmo dia, às 21h, a Bolívia visita a Argentina no Monumental. Ambos os duelos pela 10ª rodada.

O gol

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Héctor Cuellar, da Bolívia, foi expulso direto após forte entrada em Roger Martínez e deixou a partida mais cedo.

A Bolívia marcou o primeiro e único gol do jogo aos 12 minutos da etapa complementar. Em jogada de contra-ataque pela direita, Miguelito, jogador do Santos, driblou dois marcadores e, da entrada da área, finalizou no ângulo direito de Vargas para marcar.

