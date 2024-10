crédito: No Ataque Internacional

Autópsia revela causa da morte de jogador de seleção (Em publicação nas redes sociais, Panathinaikos lamentou a morte de Baldock)

A morte do lateral-direito George Baldock, do Panathinaikos e da Seleção Grega, nessa quarta-feira (9/10), causou choque na Europa. Após autópsia, constatou-se oficialmente a causa da morte do jogador de 31 anos: afogamento.

Conforme divulgado pelo site grego Sport24, o atleta foi encontrado morto na piscina de casa, em Glyfada, na Grécia. A esposa de Baldock, que mora na Inglaterra, tentou contatá-lo por horas, mas não obteve sucesso.

Ela, então, entrou em contato com funcionários e um amigo do jogador, que acabou o encontrando e chamou os serviços de emergência. No entanto, ele já estava sem vida.

Não foram identificadas lesões no corpo de Baldock, mas, de acordo com a imprensa grega, dois copos e uma garrafa de vodka pela metade foram encontrados em uma mesa próxima a piscina. Os materiais foram enviados para análise forense, assim como amostras para exame toxicológico do atleta.

Carreira de Baldock

Baldock fez toda carreira na Inglaterra, onde defendeu MK Dons e Sheffield United, antes de se transferir para o Panathinaikos. Ele esteve em campo pela última vez no clássico com o Olympiakos (0-0), no último domingo (6/10).

Nascido em Buckingham, George se naturalizou grego e representou o país em 12 partidas (um amistoso, cinco pelas Eliminatórias da Eurocopa e seis pela Liga das Nações da Uefa).

Na Premier League, Baldock participou de 83 partidas, todas pelo Sheffield United, e contribuiu com dois gols e seis assistências.

