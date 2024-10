Atual campeão da Champions League Feminina, Barcelona perde para City na estreia (O Barcelona não perdia na fase de grupos da Champions há duas temporadas)

O Barcelona, atual campeão da Champions League Feminina, iniciou a defesa do título com derrota por 2 a 0 para o Manchester City, nesta quarta-feira (9/10), no Academy Stadium, em Manchester, na Inglaterra. O clube espanhol não tropeçava na fase de grupos do torneio desde um revés ocorrido em Munique há duas temporadas. E a equipe inglesa não disputava a competição há três anos.

Os gols de Naomi Layzell, aos 35 do primeiro tempo, e de Khadija Shaw, aos 31 da etapa complementar, deram ao City vitória surpreendente sobre o maior europeu dos últimos anos – dono de três títulos nas últimas quatro edições.

“Foi fantástico que Naomi e Bunny tenham marcado. Isso dá um grande impulso às jogadoras, temos que nos lembrar do adversário que enfrentamos. É um passo adiante para nós”, disse o técnico do City, Gareth Taylor, à emissora DAZN.

Com a derrota, o Barça divide a última colocação do grupo D com o Sankt Pölten (Áustria), que também perdeu por 2 a 0 para o Hammarby (Suécia). Ambos não pontuaram. O City aparece em segundo, com três tentos. O Hammarby IF, com a mesma quantidade, aparece na liderança.

Leia também: Nova diretora do Cruzeiro se pronuncia sobre polêmicas de investimento no futebol feminino

Os gols

Aos 35 minutos, o City fez uma grande jogada que foi defendida pela goleira espanhola Cata Coll. No escanteio, o cruzamento na segunda trave foi finalizado por Layzell.

A alta pressão e intensidade no início do segundo tempo por parte da equipe da casa continuaram a sufocar o Barcelona, que se mostrou irreconhecível, mas melhorou no decorrer da partida.

Contudo, um passe de Layzell para Shaw pelas costas de Patri Guijarro terminou em um mano a mano contra Coll que foi vencido pela jogadora do City, decretando a vitória.

Leia também: Filha de campeão do mundo assina com a Juventus

A notícia Atual campeão da Champions League Feminina, Barcelona perde para City na estreia foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.