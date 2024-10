crédito: No Ataque Internacional

Estádio de gigante espanhol muda de nome em acordo bilionário (Estádio do Atlético de Madrid)

O estádio Cívitas Metropolitano, do Atlético de Madrid, mudará de nome em acordo bilionário, noticiou a imprensa espanhola. De acordo com informações do Marca, o local passará a se chamar Riyadh Air Metropolitano.

O veículo noticiou que o acordo valerá ao menos até 2033. Segundo o Expansión, o valor da venda dos naming rights da arena pode chegar a 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual).

A Riyadh Air é uma empresa aérea da Arábia Saudita, de propriedade do Fundo de Investimento Público (PIF, na sigla em inglês). A companhia já estampa a logo no espaço mais nobre do uniforme colchonero, na parte de frente da camisa, por 40 milhões de euros (R$ 243,07 milhões) anuais.

O novo nome do estádio passará a valer em 20 de outubro (domingo), quando o Atlético de Madrid recebe o Leganés, pela décima rodada de La Liga. A bola rola às 11h15 (de Brasília).

Além da mudança no nome, o contrato prevê a criação de um espaço destinado à empresa na área de hospitalidade do estádio.

Mudança de nome

Reinaugurado em 2017, o estádio se chamava Wanda Metropolitano até 2022. Quando o acordo acabou, o nome mudou para Cívitas Metropolitano.

A empresa chinesa terá o contrato de naming rights rescindido, mas vai seguir patrocinando o Atlético de Madrid durante mais cinco anos.

