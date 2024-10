Esportes

Campeão do mundo comenta saúde de filho após acidente: ‘Os milagres existem’

Armani, do River Plate, usou as redes sociais para falar sobre estado de saúde do filho após acidente e classificou o caso como 'milagre'

A notícia Campeão do mundo comenta saúde de filho após acidente: ‘Os milagres existem’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.