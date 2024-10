Hexa ou octa? Entenda a controvérsia sobre os títulos do Brasil no Mundial de Futsal

Com vitória na final sobre a arquirrival Argentina, o Brasil conquistou a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez, neste domingo (6/10), no Uzbequistão. No entanto, o hexacampeonato mundial verde-amarelo poderia ser o octa, caso a Fifa considerasse os dois primeiros títulos mundiais da Seleção Brasileira na modalidade.

O motivo da polêmica é que a Copa do Mundo de Futsal era organizada pela extinta Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa). Em 1989, o torneio passou a ser administrado pela Fifa.

Sob a chancela da antiga federação, o Brasil venceu os dois primeiros títulos mundiais no futsal, em 1982 e 1985. A Fifusa organizou a Copa pela última e terceira vez em 1988, quando o Brasil foi vice-campeão diante do Paraguai.

Já na ‘era Fifa’, a primeira Copa do Mundo foi disputada em 1989. O Brasil ficou com o título, assim como nos dois Mundiais seguintes – 1992 e 1996.

A Seleção Brasileira voltou a ganhar em 2008 e 2012. O hexa veio depois de 12 anos de jejum, batendo a Argentina por 2 a 1 na decisão.

Assim como a Fifa, a CBF, responsável pela Seleção Brasileira de Futsal, desconsidera os títulos conquistados na época da Fifusa.

Campeões mundiais de futsal na era Fifusa

1982 – Brasil

1985 – Brasil

1988 – Paraguai

Campeões mundiais de futsal na era Fifa

1989 – Brasil

1992 – Brasil

1996 – Brasil

2000 – Espanha

2004 – Espanha

2008 – Brasil

2012 – Brasil

2016 – Argentina

2021 – Portugal

2024 – Brasil

