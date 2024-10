Com golaço de Salah, Liverpool bate Bologna e segue invicto na Champions (Salah marcou golaço para o Liverpool)

A primeira fase da Liga dos Campeões segue a todo vapor. Na tarde desta quarta-feira, pela segunda rodada, o Liverpool venceu o Bologna, por 2 a 0, em Anfield. Mac Allister abriu o placar, enquanto Salah fez um golaço para completar o triunfo dos Reds.

Com o resultado, o Liverpool de Arne Slot assumiu a quinta posição na tabela, somando a segunda vitória consecutiva e indo aos seis pontos. Já o Bologna segue sem vencer e figura na 26ª colocação, com apenas um ponto conquistado.

Agora, os dois clubes voltam a campo por suas respectivas ligas nacionais. O Liverpool visita o Crystal Palace neste sábado, às 08h30 (de Brasília), no Selhurst Park, pela sétima rodada da Premier League.

Do outro lado, o Bologna joga em casa e terá pela frente o Parma na sétima rodada do Campeonato Italiano. A bola rola neste domingo, às 10h, no Renato Dall’Ara.

O jogo

Uma das primeiras chances do jogo saiu aos sete minutos. O Bologna tramou boa troca de passes após roubar a bola perto da área do Liverpool e Orsolini ficou com ela. O camisa sete arriscou a finalização da entrada da área, mas pegou mal demais na bola e mandou longe do gol.

E foi um minuto depois que o Bologna abriu o placar, mas teve o gol invalidado. Dallinga recebeu em velocidade após bom passe, invadiu a grande área e chutou na saída de Alisson, balançando as redes. No entanto, o atacante estava à frente e o gol foi anulado por impedimento.

E quem não faz, leva. Aos 10 minutos de jogo, Salah alçou bola para dentro da área. Mac Allister chegou como uma espécie de “elemento surpresa” e completou de primeira para o fundo das redes, inaugurando o marcador em Anfield: 1 a 0.

Aos 16 minutos, o Liverpool ampliou a vantagem no placar. Salah deu lindo passe para Alexander Arnold. O lateral enfiou bola para Darwin Nuñez, que saiu cara a cara com o goleiro Skorupski e foi às redes. Após o lance, porém, foi marcado impedimento do centroavante.

Minutos depois, o Liverpool chegou com perigo novamente. Salah tocou para trás dentro da área e Szoboszlai finalizou rasteiro na direção do gol, mas a bola passou rente à trave direita do gol do Bologna e foi pela linha de fundo.

Com 26 minutos no relógio, o Bologna quase deixou tudo igual no placar. Após saída errada de Alisson, a bola foi recuperada pelo ataque do Bologna. Ndoye ficou com ela na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na zaga do Liverpool, bateu no travessão e foi para fora, assustando a torcida do Liverpool.

E aos 31 minutos, o Bologna acertou a trave novamente. A defesa do Liverpool não conseguiu afastar e Ndoye ficou com a bola dentro da área. O camisa 11 finalizou bem e viu a bola ir na trave esquerda, saindo pela linha de fundo em seguida.

Dois minutos depois, o Bologna teve sua melhor oportunidade na partida. A defesa do Liverpool errou novamente na saída de bola e Urbanski recebeu dentro da área. O meia chutou de primeira e obrigou Alisson a fazer grande defesa, evitando o gol dos visitantes.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Bologna seguiu tentando o gol de empate e ficou próximo de fazer o 1 a 1. Aos oito minutos, a bola sobrou com Orsolini dentro da área. O camisa sete pegou de primeira em um voleio, mas Alisson estava lá para salvar o Liverpool mais uma vez.

Aos 17 minutos, o Liverpool respondeu e teve grande oportunidade para marcar o segundo gol. Salah recebeu do lado direito da grande área e finalizou colocado, mas a bola passou próxima à trave esquerda e foi para fora.

E foi aos 29 minutos que o Liverpool conseguiu ampliar a vantagem no placar. O egípcio recebeu do lado direito da grande área, cortou para o meio e chutou colocado, acertando o ângulo e tirando qualquer chance de defesa do goleiro Skorupski.

Já perto do fim da partida, o goleiro Skorupski ainda operou dois milagres para evitar o que seriam o terceiro e o quarto gol do Liverpool. Assim, os Reds venceram por 2 a 0.

