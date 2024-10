Palmeiras receberá bônus milionário com Endrick titular do Real Madrid na Champions (Endrick tem 26 gols em 100 jogos como profissional)

Victória Romanelli – O atacante Endrick foi escalado como titular do Real Madrid no jogo diante do Lille, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Estádio Pierre-Mauroy. Ele, assim, rendeu um novo bônus ao Palmeiras.



Como apurou a Gazeta Esportiva, o clube alviverde ganhará 75 mil euros (R$ 450 milhões) sempre que o atleta for titular do Real e atuar por, no mínimo, 45 minutos. E isso ocorreu nesta quarta-feira.



O contrato assinado por Palmeiras e Real Madrid conta com uma série de gatilhos que podem render bonificações ao Verdão, incluindo títulos, prêmios individuais e até gols.



Essas metas, no entanto, possuem um limite. Somadas, elas só podem atingir 12,5 milhões de euros (R$ 75 milhões).

Além desse, há outros bônus que já foram cumpridos por Endrick. Em novembro do último ano, a convocação para a Seleção Brasileira principal rendeu mais 1,25 milhão de euros ao Palmeiras. O mesmo valor foi pago ao clube quando ele iniciou uma partida como titular do Brasil.

Negociação

No total, a venda para o Real Madrid foi fechada por 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época) mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus, no ano de 2022.

Deste valor, o Palmeiras tem direito a 70%, enquanto os outros 30% ficam para a família de Endrick. A transferência pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação da época), já com os 12 milhões de euros de impostos que o Real Madrid se colocou à disposição para pagar.

O garoto chegou ao clube espanhol em julho, quando completou 18 anos de idade, e já tem dois gols marcados em só oito partidas disputadas pela equipe, comandada por Carlo Ancelotti. Nesta quarta-feira, contra o Lille, o jogador foi titular pela primeira vez.

A notícia Palmeiras receberá bônus milionário com Endrick titular do Real Madrid na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.