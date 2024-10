Borussia Dortmund atropela Celtic na Champions e segue com 100% de aproveitamento (Borussia Dortmund tem duas vitórias em duas rodadas na Champions League)

O Borussia Dortmund segue a todo vapor na Liga dos Campeões da Europa. Os atuais vice-campeões do torneio golearam o Celtic por 7 a 1, nesta terça-feira (1º/10), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela segunda rodada da primeira fase.

Com o resultado, o Dortmund segue com 100% de aproveitamento na Champions – são duas vitórias em dois jogos. O time lidera o torneio, com seis pontos, assim como o Brest e Leverkusen. Já o Celtic está em 19º, com três tentos.

O próximo desafio dos alemães na Liga dos Campeões será em 22 de outubro, terça-feira, às 16 horas (de Brasília), contra o Real Madrid, fora de casa. No dia seguinte, às 13h45, os escoceses visitam a Atalanta.

Os gols

A partida começou muito agitada. Com apenas sete minutos, Emre Can abriu o placar para os mandantes, em cobrança de pênalti. Dois minuto depois, os visitantes igualaram, com Maeda.

A reação dos escoceses, contudo, durou pouco. Isso porque, aos 11, Adeyemi recolocou os alemães na frente. O atacante, aliás, estava em uma noite inspirada. Ele voltou a balançar as redes aos 29 e aos 42. Guirassy, aos 40, também deixou a sua marca ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Borussia tirou um pouco o pé, mas, mesmo assim, chegou ao sexto gol, de novo com Guirassy. No fim, ainda deu tempo de Felix Nmecha fechar a conta.

