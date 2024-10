crédito: No Ataque Internacional

Medina recebe presentes de astros do Real Madrid: ‘Valeu pela recepção’

O brasileiro astro do surfe Gabriel Medina recebeu presentes, nesta terça-feira (1º/10), de estrelas do elenco do Real Madrid.

O tricampeão mundial de surfe foi à Espanha e visitou os atacantes Vini Jr. e Rodrygo.

Nas redes sociais, Medina mostrou que os jogadores brasileiros o presentearam com camisas autografadas.

“Bom demais te ver, irmão (Vini Jr.)! Valeu pela recepção. Continue brilhando, sorrindo e nos representando”, escreveu nos stories do Instagram.

“Para o nosso ídolo Medina. Com muito carinho”, assinou Vini Jr.

“Que moloque (Rodrygo) sangue bom. Bom te ver, meu mano! Você é de verdade. Deus te abençoe cada vez mais, merece!”, afirmou Medina.

“Com muito carinho para meu irmão Gabriel Medina #10”, assinou Rodrigo.

Caso de racismo em Real Madrid x Atlético de Madrid

Gabriel Medina acompanhou o duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, no Estádio Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol (LaLiga).

Na partida, marcada por problemas com parte dos torcedores, houve casos de racismo contra jogadores. o surfista comentou a situação nas redes sociais.

“Nojento de quanto racistas são esses caras da torcida! Nunca presenciei isso de perto. É assustador que exista gente assim”, escreveu.

