Treinador é ferido em invasão de torcedores a vestiário após goleada em clássico (Aleksandar Stanojevic, técnico do Partizan, apareceu em coletiva de imprensa com curativos no rosto )

O técnico do Partizan, Aleksandar Stanojevic, ficou ferido em uma invasão de torcedores do clube ao vestiário depois da goleada sofrida por 4 a 0, em casa, para o rival Estrela Vermelha, pelo Campeonato Sérvio.



Após o clássico de Belgrado, Aleksandar Stanojevic apareceu na coletiva de imprensa com curativos no rosto. O treinador, no entanto, garantiu que não foi agredido pelos torcedores.



Segundo Stanojevic, os cortes no rosto foram causados por estilhaços de um vidro quebrado pelos ultras na invasão ao vestiário do Partizan.

“É uma vergonha para todos. A minha maior vergonha. Lamento termos perdido este jogo sem dar nada. O Estrela Vermelha mostrou classe. Assumo a responsabilidade. Lamento, porque jogamos em casa e esta foi a maior derrota aqui. É duro para mim”, iniciou Stanojevic, em declaração na coletiva de impressa.



“Lamento também ter vindo com estes curativos. Se tivesse ficado 0 a 0, não viria. Mas tenho de vir aqui, pois não quero parecer que sou aquele que foge. Fui atingido por vidros no vestiário. Acabei ensanguentado, mas não é nenhum drama”, concluiu o treinador.

O resultado no clássico deixou o Partizan na nona posição do Campeonato Sérvio, com 11 pontos. O Estrela Vermelha é o líder, com 22 pontos.

