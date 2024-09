crédito: No Ataque Internacional

Manchester United para na trave e fica no empate com o Crystal Palace na Premier League

O Manchester United visitou o Crystal Palace, neste sábado, pela quinta rodada da Premier League. No Selhurts Park, o time visitante acertou a trave três vezes, mas não conseguiu balançar as redes. Assim, as equipes empataram por 0 a 0

Com o resultado, o Manchester United vai aos sete pontos, mas cai para a 11ª posição. Por outro lado, o Crystal Palace segue sem vencer na competição e permanece em 16º, com três.

Próximos jogos

O Manchester United volta a campo na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Twente, da Holanda, pela primeira rodada da Liga Europa, em Old Trafford.

O Crystal Palace visita o Everton no próximo sábado, às 11 horas, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park.

Principais lances

O United dominou completamente os primeiros 45 minutos de jogo, mas não conseguiu inaugurar o marcador, parando em uma boa atuação do goleiro Henderson e acertando a trave duas vezes no mesmo lance.

Na segunda etapa, o Crystal Palace conseguiu igualar a partida e criar boas oportunidades, mas as duas equipes seguiram sem abrir o placar. O Manchester United ainda certou a trave mais uma vez, antes do 0 a 0 se confirmar.

Resultados deste sábado no Campeonato Inglês

West Ham 0 x 3 Chelsea

Tottenham 3 x 1 Brentford

Southampton 1 x 1 Ipswich

Liverpool 3 x 0 Bournemouth

Leicester 1 x 1 Everton

Fulham 3 x 1 Newcastle

Aston Villa 3 x 1 Wolverhampton

