Comentarista revela cobrança para pedir demissão de técnico do Cruzeiro (Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro)

Um famoso comentarista esportivo revelou que tem sido cobrado para pedir a demissão do técnico do Cruzeiro. Segundo ele, essa cobrança vem dos próprios torcedores que encontra no dia a dia.

É o que disse Hugão nesta terça-feira (17/9), durante o programa Alterosa Esporte.

Para Hugão, no entanto, esse não é o momento de pedir a saída do treinador.

“A galera está falando assim: ‘Hugão, você vai pedir fora Seabra!’. Agora não, agora não tem como pedir fora Seabra, galera. O jogo contra o Libertad é depois de amanhã [quinta-feira], tem ainda confronto pelo Campeonato Brasileiro, jogo de volta contra o Libertad”, ressaltou Hugão.

Ainda conforme o comentarista, a saída de Seabra deveria ter ocorrido no fim de agosto, quando o Cruzeiro perdeu para o Internacional, por 1 a 0, no Beira-Rio, pela 24ª rodada da Série A.

“Teria que ter feito isso ali atrás quando perdeu para o Internacional, assim teria tempo hábil para o técnico novo treinar. Agora, meu amigo, é segurar as pontas e torcer para tudo dar certo”, concluiu.

Atleticano analisa Cruzeiro

Ainda durante o Alterosa Esporte, o atleticano Fael também comentou sobre a situação do técnico Fernando Seabra.

Em sua análise, o comentarista ressaltou que o desempenho do Cruzeiro – sob o comando de Seabra – caiu ainda em julho depois do imbróglio envolvendo um áudio vazado do empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro.

Na conversa vazada no dia 24 de julho, Pedrinho disse ao seu interlocutor – até hoje não identificado – que deu um ultimato a Seabra para o treinador escalar os reforços contratados por ele.

“Desde que rolou aquela áudio desandou tudo no Cruzeiro. De lá para cá, o Cruzeiro só teve duas vitórias, uma delas contra o lanterna do campeonato [Atlético-GO], e a outra com um jogador expulso do adversário [Boca Juniors] com sete segundos”, ponderou Fael.

“Desde que o Pedrinho bagunçou tudo, lá dentro o negócio desandou”, completou.

Hugão, por sua vez, aproveitou a deixa para provocar o colega atleticano. “Sabe quando tudo começou a dar tudo errado no Atlético? Em 1908, quando fundaram…”, brincou.

A notícia Comentarista revela cobrança para pedir demissão de técnico do Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.