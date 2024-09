Drama e equilíbrio: veja previsões de videntes para Fluminense x Atlético (Taça da Libertadores)

Fluminense e Atlético iniciam a disputa nas quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (18/9), a partir de 19h, no Maracanã. No clima do primeiro confronto decisivo, diversos videntes com canais no YouTube divulgaram suas previsões para a partida. Curiosamente, três distintos especialistas no tarô têm a convicção de que o jogo será marcado por um equilíbrio entre as equipes, mas com um final dramático.

Para o tarólogo Luiz Filho, responsável pelo canal Renascer das Cartas, o baralho místico demonstra uma energia de empate no Rio de Janeiro. Entretanto, ele antevê uma pequena possibilidade de vitória do Fluminense, pois o tricolor pode ser mais ousado.

“A gente tem possibilidade de empate. Vejo muito equilíbrio, estratégia boa do Atlético e do Fluminense, mas vejo uma pequena possibilidade para o Fluminense por se arriscar mais”, destacou o especialista.

Já o vidente Maurício, do canal Fannáticos, também destaca que o desfecho mais provável para o duelo seja mesmo um empate, mas sem descartar que o Flumiense saia com a vitória em casa.

“Gente, é um jogo que trás caminhos para empate, tá? As energias estão bem parecidas para os dois times. Mas o Fluminense tem a energia da transformação aqui na tiragem, com bastante custo, energia da cruz, vai ter caminhos para vencer esse jogo. Realmente a energia mais forte que eu vejo é uma vitória do Fluminense, mas esse jogo vai ter caminhos para empate, só não vejo uma vitória do Atlético”, ponderou.

O vidente do canal Tarô Prevê, por sua vez, fez uma previsão positiva para o Atlético. “A conclusão que eu chego é que o tarô está dizendo para mim que inicialmente o Fluminense começa bem, tende a fazer gol, se sente unido, fortalecido, porém, o Atlético reage, final de jogo muito intenso, muito dramático, mas com uma pequena chance mais favorável ao Atlético de ganhar esse jogo. Mas não será estranho se der empate”, destacou.

A notícia Drama e equilíbrio: veja previsões de videntes para Fluminense x Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.