crédito: No Ataque Internacional

Atlético: titular vira dúvida antes de encarar o Fluminense na Libertadores (Jogadores do Atlético treinam na Cidade do Galo antes de jogo contra o Fluminense, pela Copa Libertadores)

Um titular do Atlético virou dúvida nesta segunda-feira (16/9) na primeira atividade comandada pelo técnico Gabriel Milito na Cidade do Galo antes do primeiro jogo contra o Fluminense pela Copa Libertadores.

Nesta quarta-feira (18/9), a partir de 19h, no Maracanã, o Atlético vai encarar o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

A dúvida do Atlético é o lateral-direito Renzo Saravia. Com dor muscular na coxa direita, ele não participou da atividade com os demais companheiros e fez trabalhos na fisioterapia.

Os jogadores que iniciaram a partida diante do Bahia, no último domingo, realizaram regenerativo na academia.

Os demais atletas fizeram treino técnico/tático nos campos 5 e 6 do CT, sob comando de Gabriel Milito e sua comissão.

Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho treinaram normalmente. Eles foram ausência da partida em Salvador para controle de carga.

Milito vai comandar mais um treino nesta terça-feira, às 9h30, na Cidade do Galo, seguido de viagem ao Rio de Janeiro às 16h.

Departamento médico do Atlético

O atacante Alisson, se recuperando de lesão na coxa esquerda, fez uma atividade à parte, em campo, com a preparação física. Otávio (ombro esquerdo), Matías Zaracho (cirurgia de hérnia do esporte) e Eduardo Vargas (panturrilha esquerda) ficaram na fisioterapia.

