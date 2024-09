crédito: No Ataque Internacional

EAFC? Time mexicano anuncia jogador brasileiro de forma inusitada (Take de vídeo de apresentação de Helinho)

Helinho, ex-Bragantino, é o novo reforço do Toluca, do México. O jogador de 24 anos, adquirido por 15 milhões do dólares (R$ 83,4 milhões na cotação atual), foi anunciado nesse sábado (14/9) de forma inusitada.

Em suas redes sociais, o Toluca publicou um vídeo para comunicar a chegada do atacante. O que mais chamou atenção no post foi o formato: no estilo videogame.

O time mexicano usou o EAFC, jogo de videogame de futebol, para montar o time com o novo reforço. Após o “gamer” que está no comando escolher Helinho, o “jogo” mostra takes de jogadas do atacante.

Depois, estatísticas do jogador aparecem na tela, com Helinho fazendo uma dancinha clássica brasileira. Veja o vídeo: