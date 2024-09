Criança encontra Daniel Alves e diz: “Melhor pessoa do mundo” (Daniel Alves foi condenado por estupro na Espanha )

Em liberdade condicional, o ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro, foi abordado por uma criança na Espanha e o jovem se emocionou ao encontrar o brasileiro.

Um garoto publicou, na última segunda-feira (2/9), um vídeo do encontro com o ex-lateral nas redes sociais. No post, que conta com mais de 300 mil visualizações no TikTok, o fã agradeceu a atenção.

“É o melhor dia da minha vida sem dúvida alguma, muito obrigado, Dani, te amo muito. É o melhor, mas não consigo acreditar, estou em choque”, inicia.

“De te ver na televisão a jogar com você na praia, com o mítico Daniel Alves, a lenda do Barcelona e do Brasil”, adiciona.

“Se algum dia eu chegar a ser jogador, sempre vou me lembrar desse dia como o melhor da minha vida. Esses momentos foram como estar com a melhor pessoa do mundo, finaliza.

@elll_tibuuuu El mejor dia de mi vida sin duda alguna, muchas gracias Dani te quiero mucho Eres el mejor,todavia no me lo puedo ni creer estoy en shock. De verte en la tele como uno de mis idolos a llegar a jugar contigo al futbol en la playa, con el mitico Dani alves la leyenda del Barca y de Brasil y enseñarme muchas cosas, muchos trucos y ser tan simpatico,tan gracioso y tan bueno . Si algun dia llego a ser futbolista siempre recordaré este dia como el mejor de mi vida.Para mi esos momentos fueron como estar con la mejor persona del mundo.Te quiero Mucho y gracias por ofrecerme el mejor dia de mi vida.Nosveremos hermanito @Dani Alves #elmejordiademivida ? sonido original – NUEVOSTALENTOSRECORDSTJ

Condenação por estupro

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma jovem em uma balada em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022.

Além disso, foi condenado por mais cinco anos de liberdade vigiada e pagamento de indenização de 150 mil euros (R$ 798 mil, na cotação da época) e das custas do processo.

A Justiça deu a liberdade provisória com o pagamento da fiança. Ele foi condenado em primeira instância, mas vai recorrer, assim como o Ministério Público.

O Ministério Público espanhol pedia nove anos de prisão ao atleta. Já a defesa da vítima solicitava a pena máxima para o crime, de 12 anos.

A juíza Isabel Delgado, responsável pela sentença do jogador, ainda ordenou que Daniel Alves fique afastado da mulher por nove anos.

