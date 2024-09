Bola de Ouro: Messi e Cristiano Ronaldo não são indicados ao prêmio pela primeira vez desde 2003 (Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram os jogadores de futebol mais buscados no Google em 2023)

A revista francesa France Football anunciou, nesta quarta-feira (4/9), a lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio da Bola de Ouro. Esta é a primeira vez em 20 anos que nem Messi, nem Cristiano Ronaldo concorrem.

Principais jogadores do futebol internacional no século XX, os astros são os maiores ganhadores da premiação. Juntos, somam 14 troféus na disputa, oito do argentino e cinco do português.

Entre 2004 até 2023, pelo menos um dos dois jogadores era indicado. Os atletas foram rivais diretos durante anos na Espanha, com Messi no Barcelona e Cristiano Ronaldo no Real Madrid.

Com grandes desempenhos durante anos, eles tiveram uma competição indireta por conquistas individuais e ‘revezaram’ o prêmio de melhor do mundo por anos.

De 2008 até 2017, um dos dois futebolistas ganharam a disputa.

Messi

Com oito conquistas, o camisa 10 da Seleção Argentina e do Inter Miami é o maior ganhador da Bola de Ouro.

Em 2006, Messi foi indicado para o prêmio pela primeira vez na carreira.

Conquistas

2009 (Barcelona)

2010 (Barcelona)

2011 (Barcelona)

2012 (Barcelona)

2015 (Barcelona)

2019 (Barcelona)

2022 (PSG)

2023 (PSG / Inter Miami)





Vices

2008 (Barcelona)

2013 (Barcelona)

2016 (Barcelona)

2017 (Barcelona)

Cristiano Ronaldo

O astro do Al-Nassr e de Portugal foi indicado à Bola de Ouro pela primeira vez em 2004.

Cristiano Ronaldo é o segundo maior ganhador da premiação, com cinco troféus.

Conquistas

2008 (Manchester United)

2014 (Real Madrid)

2015 (Real Madrid)

2016 (Real Madrid)

2017 (Real Madrid)

Vices

2007 (Manchester United)

2011 (Real Madrid

2012 (Real Madrid)

2015 (Real Madrid)

2018 (Juventus)

Bola de Ouro 2024

Entre os nomes indicados à premiação em 2024, Vini Jr. (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid) e Rodri (Manchester City) são alguns dos favoritos para ganhar a disputa.

