Prefeito de Madrid exige retratação de Vini Jr. após crítica sobre racismo (Vinicius Júnior é frequentemente alvo de ofensas racistas)

O prefeito de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, se posicionou, nesta quarta-feira (4/9), sobre criticas de Vini Jr. acerca de casos de racismo na Espanha e disse que espera uma retração do jogador brasileiro.

Alvo de ofensas raciais em diferentes ocasiões no país, o astro do Real Madrid afirmou que, caso a nação não melhore no combate a esses ataques, jogos da Copa do Mundo de 2030 não deveriam ser disputados por lá.

A nação europeia é uma das sedes do próximo mundial, os outros anfitriões são: Marrocos, Portugal, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Martínez discordou da fala de Vini e se posicionou sobre o que disse o brasileiro.

“Espero que se desculpe imediatamente sobre essas declarações. Somos todos conscientes de que efetivamente há episódios racistas na sociedade e temos que trabalhar muito duro para eliminar esses episódios racistas”, inicia.

“É profundamente injusto com a Espanha e, particularmente Madrid, dizer que somos uma sociedade racistas, como ontem disse Vinícius. E que põe em perigo a celebração do Mundial de 2030 aqui em Madrid e Espanha. Portanto, peço que ele se retrate”, adiciona.

Luta de Vini Jr. contra o racismo

A fala de Vini Jr. gerou grande repercussão na Espanha.

“Até o mundial de 2030 temos uma margem muito grande para melhora. Espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão sério é insultar alguém por conta da cor da pele. Se as coisas não mudarem para 2030, acho que precisa (a Copa), ser mudada de local”, disse o atacante.

O brasileiro sofreu ofensas racistas em diferentes partidas no país. Com os casos, Vini Jr. pediu punição para os envolvidos e se tornou um símbolo internacional antirracista

Em junho deste ano, torcedores do Valência (Espanha), foram condenados a oito meses de prisão por conta de ataques dessa natureza contra o jogador.

O camisa 7 do Real Madrid afirmou recentemente que os atletas da equipe podem passar a abandonar o campo caso sejam alvos de racismo.

A notícia Prefeito de Madrid exige retratação de Vini Jr. após crítica sobre racismo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.