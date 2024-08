Astro de gigante alemão recebe prêmio de artilheiro da Europa (Harry Kane, jogador do Bayern de Munique)

O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, recebeu nesta terça-feira (27/8) a Chuteira de Ouro, prêmio concedido ao atleta com mais gols na temporada do futebol europeu.



“É um prêmio pelo qual posso ficar orgulhoso”, destacou o atacante inglês Harry Kane, durante a cerimônia de entrega da Chuteira de Ouro.



Em seu primeiro ano no clube bávaro, Kane marcou 36 gols no Campeonato Alemão e chegou a ameaçar o recorde de Robert Lewandowski (41 gols em 2020/2021), mas uma lesão no final da temporada o impediu de alcançar a marca.



“Falaram comigo muitas vezes durante a temporada passada (sobre o recorde) e cheguei perto. Era difícil não pensar nisso, já que me perguntavam sobre depois de cada jogo”, lembrou o atacante.



O capitão da seleção inglesa se tornou o terceiro maior artilheiro em uma temporada na Bundesliga, atrás do já citado Lewandowski e de Gerd Müller (40 gols em 1971/1972, 38 em 1969/1970 e 36 em 1972/1973).

“É realmente especial. Vir ao Bayern foi uma grande etapa na minha carreira, uma das melhores decisões da minha vida”, disse Kane depois de receber o prêmio.

O camisa 9 é o terceiro jogador da Bundesliga a ganhar a Chuteira de Ouro, depois de Gerd Müller (1970 e 1972) e Lewandowski (2021 e 2022), os três do Bayern de Munique. O clube alemão, inclusive, se tornou o segundo clube que mais vezes teve um premiado (cinco), atrás do Barcelona (oito, sendo seis com Lionel Messi).

“Quero continuar como na temporada passada, marcar tantos gols ou mais. Mas o mais importante é ganhar títulos”, acrescentou Kane, que ainda não levantou nenhum troféu na carreira, tanto por clubes como pela seleção da Inglaterra.

Chuteira de ouro

A Chuteira de Ouro é entregue desde a temporada 1967/1968 ao maior artilheiro da Europa, e o primeiro premiado foi o português Eusébio, autor de 42 gols pelo Benfica.

A partir de 1997, foi introduzido um fator que favorece os grandes campeonatos. Cada gol marcado em uma das cinco grandes ligas do ranking da Uefa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) vale dois pontos. Os gols marcados nos campeonatos entre a sexta e a 22ª posição valem 1,5 ponto. Nos demais, cada gol vale um ponto.

