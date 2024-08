Falta um! Cristiano marca em vitória do Al-Nassr e fica perto de gol 900 na carreira (Cristiano precisa de um gol para chegar a 900 tentos)

O Al-Nassr venceu o Al Feiha nesta terça-feira (27/8), por 4 a 1, no estádio King Abdullah Sport City, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro Anderson Talisca marcou duas vezes, sendo um de falta. Também de falta, Cristiano Ronaldo anotou o segundo. Brozovic marcou o terceiro dos visitantes. Os donos da casa descontaram com Sakala.



O triunfo foi o primeiro do Al-Nassr no Saudita após empate na rodada inicial. A equipe está na segunda colocação, com quatro pontos conquistados. O Al Feiha, por sua vez, ainda não somou nenhuma unidade e aparece na 17ª posição.



O Al-Nassr volta a campo apenas no dia 13 de setembro, contra o Al-Ahli, de Roberto Firmino, pela terceira rodada do Saudita. Um dia depois, pelo mesmo torneio, o Al Feiha enfrenta o Al-Raed.

O jogo

O Al-Nassr inaugurou o marcador logo aos cinco minutos da etapa inicial. Cristiano Ronaldo recebeu passe de Otávio, fez o pivô e deu lindo passe de letra para Anderson Talisca. O brasileiro bateu cruzado de esquerda para anotar o primeiro gol dos visitantes no jogo.

Cristiano voltou a aparecer no último lance do primeiro tempo, mas dessa para vez para botar a bola na rede. Aos 54 minutos, o português cobrou falta com perfeição e marcou um golaço para ampliar o placar a favor do Al-Nassr.

O Al-Nassr chegou ao terceiro gol aos 39 minutos do segundo tempo. Mané fez grande passe para Brozovic, que invadiu a área e bateu no alto sem chances para o goleiro adversário.

O Al Feiha respondeu rapidamente. Aos 41 minutos, Sakala aproveitou cruzamento e cabeceou para descontar para o time mandante.

Ainda deu tempo de sair mais um gol do Al-Nassr. Aos 49 minutos, Talisca fez lindo gol de falta, marcou seu segundo no jogo e deu números finais à partida.

