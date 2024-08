Rivaldo defende brasileiro do Real Madrid após polêmica (Rivaldo, ex-meia da Seleção Brasileira)

Com a repercussão de uma publicação polêmica do atacante Rodrygo, do Real Madrid, o ex-jogador do Barcelona Rivaldo defendeu o brasileiro.

Um post no canal oficial do atleta no WhatsApp reverberou na mídia internacional. Na mensagem, o jogador comenta ter sido ‘ignorado’ em projeção de trio do time espanhol.

Rivaldo, campeão da Copa do Mundo de 2002, exaltou, em entrevista à Betfair, a qualidade do brasileiro e a relevância dele para a equipe.

“Tem motivos (Rodrygo) de sobra para reclamar e dar esse toque na imprensa. Para as pessoas que apenas falam dos três, do Mbappé, Bellingham e Vinicius. Rodrygo é um jogador muito importante no Real Madrid”.

O ex-camisa 10 do Brasil afirmou ainda que “Rodrygo está no mesmo nível de Mbappé, Bellingham e Vinicius”.

Publicação de Rodrygo

Após o empate do Real Madrid com o Mallorca por 1a 1, pela primeira rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol), o brasileiro escreveu sobre o jogo.

“Estou feliz pelo gol e o crescimento do time. Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrygo nessa sigla aí…”

A publicação foi apagada pouco tempo depois.

A notícia Rivaldo defende brasileiro do Real Madrid após polêmica foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.