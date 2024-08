Vitor Roque deve trocar Barcelona por outro clube espanhol, diz jornal (Vitor Roque durante treino do Barcelona)

A novela envolvendo uma possível saída de Vitor Roque do Barcelona ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. Segundo o jornal espanhol AS, o brasileiro será emprestado ao Real Betis, clube que disputa La Liga (Campeonato Espanhol). O negócio seria válido por um ano, e, a princípio, não teria opção de compra.



Sem espaço no Barcelona nesta temporada, Vitor Roque desejaria continuar atuando em uma equipe de La Liga. Inicialmente, o clube catalão não queria ceder o atleta para um rival espanhol, porém, a direção do Barça teria decidido respeitar o posicionamento do atacante.



O Real Betis, por sua vez, ficaria encarregado por grande parte dos custos da operação pelo jovem de 19 anos, um ponto essencial para que a negociação acontecesse. Por conta das regras do fair-play financeiro do Campeonato Espanhol, o Barcelona precisa liberar o teto salarial do elenco para conseguir inscrever novos jogadores.

De acordo com o veículo, caso a ida de Vitor Roque para o Real Betis seja um sucesso, os clubes poderiam se reunir no fim da temporada para discutir um novo empréstimo, desta vez com um valor pré-fixado para compra.

Pré-temporada

Na pré-temporada do Barça realizada no EUA, Vitor Roque participou de três partidas, mas em nenhuma delas impressionou o treinador Hansi Flick, que não se opôs a uma possível saída do brasileiro.

Vitor Roque no Barcelona

O Barcelona comprou Vitor Roque do Athletico-PR em 2023 por cerca de 30 milhões de euros. O atacante chegou na Espanha em janeiro deste ano, mas teve poucos minutos com o então técnico Xavi. Na última temporada, o brasileiro marcou dois gols em apenas 16 jogos, dois deles como titula

