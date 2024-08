Neymar é atração em Copa do Mundo de esports na Arábia; veja (Jogador está lesionado)

Neymar tem investido seu tempo livre em outras habilidades enquanto se recupera da grave lesão no joelho. Recentemente, por exemplo, o astro brasileiro participou como convidado especial da Esports World Cup – evento de esports com mais variados games. E não só competiu, mas levou a melhor em todos confrontos contra o saudita Mossad ”Msdossary”.

O evento ocorreu na Arábia Saudita, nessa terça-feira (20/8), e Neymar participou apenas das partidas exclusivas para celebridades. O adversário do brasileiro nos jogos, Mossad Msdossary, detém o título mundial de FIFA 18 e vice de FIFA 19.

O jogador participou de confrontos no Counter-Strike 2, Rocket League e Tekken 8 – levando a melhor em todas diante do saudita. Neymar, no entanto, contou com auxílio de especialistas nos três jogos para sagrar-se vencedor. Um deles, o brasileiro Gabriel Fallen, tem status de ‘lenda’ do CS no país.

Neymar vibrou bastante com a medalha conquistada após vencer o rival saudita no Tekken 8. O brasileiro levantou-se da cadeira, deu socos no ar, sorriu e abraçou o concorrente. Bruna Biancardi, namorada do astro, o acompanhou durante sua participação no evento.

Neymar foi campeão de show ‘match de Tekken 8’ no campeonato mundial de E-sports.

Lesão de Neymar No jogo entre Brasil e Uruguai, em partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado e menisco. O jogador passou por cirurgia no joelho esquerdo em novembro do ano passado. Em uma entrevista coletiva em maio, Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, disse que o brasileiro deve retornar aos gramados apenas em setembro.

