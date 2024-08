crédito: No Ataque Internacional

Técnico do Chelsea comenta ‘superlotação’ no elenco; entenda (Time tem 43 atletas no elenco)

Técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca, comentou a ‘superlotação’ no elenco do time inglês. Ele afirmou que “não é bom” ter uma quantidade muito alta de jogadores nos treinamentos.

Desde que o empresário norte-americano Todd Boehly comprou o Chelsea, em 2022, a equipe passa por uma grande reformulação, com a chegada e saída de vários atletas.

Com isso, o recém-contratado treinador da equipe revelou que fez cortes nos treinos. “No momento, se eu começar a pensar que tenho 43 jogadores não é uma coisa boa, eu tenho 28 treinando comigo”, disse.

Os outros 15 profissionais, entre eles o atacante Romelu Lukaku e o goleiro Kepa Arrizabalaga, aguardam uma definição e podem deixar a equipe nesta janela de transferências.

Brasileiros no Chelsea

Dois jogadores brasileiros integram o elenco do Chelsea, os ex-atacantes do Santos, ambos com 19 anos, Deivid Whashington e Ângelo.

O ex-volante do Vasco Andrey, 20 anos, também tem contrato com o clube, mas foi emprestado para o Strasbourg, da França.

Além deles, o atacante Estevão, atualmente no Palmeiras, chega ao time inglês em em abril de 2025, quando completa 18 anos.

Estreia no Campeonato Inglês

Após disputar amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, o primeiro compromisso oficial da equipe é confronto contra o Manchester City neste domingo (18/8), pela rodada 1ª do Campeonato Inglês.

