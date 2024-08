São Paulo faz homenagem para integrante da bancada democrática do Alterosa Esporte (Integrantes da bancada democrática do programa Alterosa Esporte)

Um famoso integrante da bancada democrática do programa Alterosa Esporte, da TV Alterosa, foi homenageado pelo São Paulo. O perfil do Tricolor Paulista na rede social X (antigo Twitter) celebrou o aniversário do ex-jogador Ronaldo Luiz, que completou 58 anos nesta quarta-feira (14/8).

Hoje representante do América na bancada democrática, Ronaldo Luiz foi um dos principais jogadores do São Paulo na década de 1990. Como lateral-esquerdo, ele conquistou – sob o comando do técnico Telê Santana – duas Libertadores (1992/1993) e dois Mundiais (1992/1993).

Além disso, o ex-jogador venceu pelo São Paulo o Paulista (1993), a Supercopa Libertadores (1993), a Recopa Sul-Americana (1994) e a Copa Conmebol (1994).

Ao todo, Ronaldo Luiz disputou 109 jogos pelo São Paulo. Talentoso e forte na marcação, o ex-jogador também ficou conhecido como “anjo da guarda Tricolor”, pois realizava “milagres” evitando, por diversas vezes, gols dos times adversários em cima da linha. Ele fez isso, inclusive, na decisão do Mundial de 1992 contra o poderoso Barcelona comandado por Johan Cruyff.

Amanhã tem CONMEBOL Libertadores. E o Ronaldo Luís, bicampeão da América pelo São Paulo, comemora 5?8? anos hoje!



Lateral-esquerdo nas Libertadores de 1992 e 1993, o mineiro de Belo Horizonte também faturou os Mundiais de 1992 e 1993, o Paulista de 1992, a Supercopa da… pic.twitter.com/tXGVjMO8A6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 14, 2024

Ronaldo Luiz no América

Antes de fazer história no São Paulo, Ronaldo Luiz defendeu o América entre 1988 e 1991, e em 1997. O grande responsável pela história do ex-jogador com a camisa alviverde é o ex-treinador e um dos grandes ídolos do Coelho, o saudoso Jair Bala.

“Em 1987, eu jogava a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro [pelo Guarani-MG] e o Jair Bala também treinava um clube que disputava a competição. No ano seguinte, ele assumiu o comando do América e eu fui participar de um teste no clube. Quando o Jair me reconheceu, disse que confiava no meu futebol e que eu já estava contratado”, contou Ronaldo Luiz em 2012, ao site Superesportes.

Na ocasião, Jair Bala o levou à sala do então mandatário Paulo Afonso e bancou a sua contratação. “Nesse momento, Paulo Afonso até tentou contestar. Mas Jair Bala foi taxativo, insistiu, garantindo minha chegada”, relembra.

Durante a temporada de 1988, Ronaldo Luiz assumiu a titularidade e foi eleito a revelação do Campeonato Mineiro. Com a camisa do América, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série C, em 1990, alcançando o acesso à Segunda Divisão. “Perdemos a final nos pênaltis para o Atlético-GO. Foi minha primeira grande decisão”.

Ronaldo Luiz hoje integra a bancada democrática do Alterosa Esporte como um dos representantes da torcida americana.

“Os torcedores do Coelho, no qual eu me incluo, sempre foram muito fiéis. Eles sempre estiveram ao meu lado nos momentos complicados que passei no clube. Podem não ser os maiores, mas amam o time de coração”.

