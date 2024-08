crédito: No Ataque Internacional

Time da Rússia encontra forma inusitada para gravar nome de jogador em camisa (Camisa terá de ser adaptada para receber o nome de Hosseinnejad)

O Dinamo Makhachkala, clube da Primeira Divisão da Rússia, vai precisar se adaptar para conseguir identificar seu novo camisa 10 no uniforme. Afinal, o iraniano Mohammadjavad Hosseinnejad terá de ter seu nome e sobrenome visível para todos.

São nada menos que 25 caracteres e, para que todos caibam, o clube precisou buscar uma forma inusitada. Assim, resolve fixá-los ao redor do número da camisa.

A imagem do uniforme com o formato diferente acabou viralizando nas redes sociais após a divulgação do caso.

Nome do jogador ficou ao redor do número (Divulgação)

A contratação de Hosseinnejad

Hosseinnejad foi anunciado na última semana para sua primeira experiência fora do futebol iraniano.

O meia de 21 anos deixou o Sepahan após boas partidas e agora vai jogar a Série A da Rússia.

