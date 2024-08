crédito: No Ataque Internacional

Jogador publica vídeo em que inala substância proibida ()

O Tottenham tem um problema para resolver poucos dias antes do início da Premier League. Isso porque o volante Yves Bissouma envolveu-se em uma polêmica fora de campo. No caso, ele foi flagrado consumindo, no último sábado (10/8), uma substância considerada ilegal no Reino Unido.

Ele publicou um vídeo em que inala o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso. Bissouma puxava o ar de um balão durante uma celebração com amigos dentro de uma limousine. A informação é dos jornais britânicos “The Guardian” e “The Sun”.

O volante dos Spurs pode sofrer punições como multa e sentença de até dois anos de prisão. Esta segunda em caso de reincidência na infração. Afinal, no Reino Unido, a substância não é permitida para fins recreativos e considerada uma droga classe C. O Tottenham revelou ao “The Sun” que conduz uma investigação interna sobre o episódio.

O incidente ocorreu depois do segundo e último amistoso de pré-temporada dos Spurs, que perderam por 3 a 2 para o Bayern de Munique, no Tottenham Hotspurs Stadium.

No anterior, o time alemão também venceu, mas em Seul, na Coreia do Sul. Aliás, a polêmica ocorreu próximo à estreia da equipe na Premier League. O time do norte de Londres tem o Leicester como seu primeiro adversário na próxima segunda-feira (19).

Bissouma se retratou

O jogador reconheceu o erro e se desculpou pelas publicações.

“Quero me desculpar por esses vídeos. Isso foi grave falta de julgamento. Entendo o quão sério isso é e o risco envolvidos, e também levo minha responsabilidade como um futebolista e modelo de comportamento muito a sério”.

Destaque na Premier League e interesse do Tottenham

Bissouma destacou-se na Premier League em quatro temporadas quando atuava pelo Brighton.

Assim, o bom desempenho atraiu o interesse do Tottenham, que o contratou em junho de 2022 e firmou contrato por quatro anos. Inicialmente, sob o comando do italiano Antônio Conte, teve dificuldades no entendimento tático.

Posteriormente, na temporada seguinte, deu esperanças de repetir o rendimento do Bissouma, do Brighton, nos primeiros jogos da Premier League. Até porque o volante contou com boas atuações individuais.

Entretanto, sofreu com a oscilação coletiva, além de algumas expulsões e posturas sem tanto profissionalismo em campo. Assim, após pouco mais de dois anos não conseguiu ainda se consolidar como titular.

