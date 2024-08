Famoso técnico que luta contra o câncer brinca com sua condição: ‘Não posso fazer amor’ (Van Gaal)

O técnico Louis van Gaal, que luta contra um câncer de próstata há três anos, voltou a falar sobre o problema, mas de forma bem-humorada.

O holandês, cujo último trabalho foi com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2022 no Catar, até brincou sobre sua condição.

Em abril de 2022, Van Gaal revelou que estava lutando contra um câncer de próstata há um ano. Após a Copa do Mundo do Catar, na qual a Argentina eliminou a Holanda nas quartas, o técnico se afastou do cargo e se concentrou no tratamento. Há alguns dias, ele voltou ao assunto e o fez com humor.

“Estou bem. Depois de três anos de radioterapia, infecções renais e cirurgia de próstata, finalmente posso urinar, o que é importante. Mas não posso mais fazer amor e isso é um problema”, disse o homem de 72 anos, rindo, ao RTL Talkshow.

