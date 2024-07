crédito: No Ataque Internacional

Em pré-temporada, Bayern de Munique vence amistoso por 14 a 1 (Bayern já goleou o Rottach-Egern em outros jogos)

Um dos grandes clubes da Europa, o Bayern de Munique goleou o Rottach-Egern, time amador da Alemenha, por 14 a 1 nessa quarta-feira (24/7). Veja os gols a seguir.

Os bávaros, que estão disputando a pré-temporada, passam por uma reformulação com o técnico recém-contratado Vincent Kompany, belga que estava no comando do Burnley (ING).

Não foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentam. Nas duas últimas partidas entre os times o Bayern venceu por 27-0 e 23-0.

Temporada 2023/2024

Na última temporada, o Bayern teve um desempenho abaixo do esperado e não venceu nenhum troféu, algo que não acontecia desde 2011-2012.

No Campeonato Alemão, torneio que vencia consecutivamente desde 2012-2013, o time bávaro terminou na terceira posição da tabela. Já na Copa da Alemanha o Bayern foi eliminado pelo Saarbrücken, equipe da terceira divisão do país.

Mesmo com oscilações durante o ano, o clube chegou a semifinal da Liga dos Campeões da Europa, competição em que foi eliminado pelo Real Madrid com um gol nos minutos finais do jogo de volta.

A notícia Em pré-temporada, Bayern de Munique vence amistoso por 14 a 1 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.