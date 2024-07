Árbitro atrapalhado? Intervenção confusa em pênalti no último lance de Palestino x Cuiabá viraliza (Enquanto jogadores do Cuiabá comemoram defesa de pênalti de Walter, atletas do Palestino reclamam)

O Cuiabá deixará Concepción, no Chile, com um importante empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (18/7), no primeiro jogo diante do Palestino nos playoffs da Copa Sul-Americana. O resultado, entretanto, ficou marcado por uma situação inusitada que viralizou nas redes sociais. O árbitro Roberto Pérez, do Peru, protagonizou uma intervenção confusa em pênalti no último lance da partida.

Árbitro atrapalhado?

No último lance do jogo, o time da casa teve um pênalti a seu favor, que poderia dar a vitória ao Palestino. Contudo, o goleiro Walter, do Cuiabá, defendeu a cobrança. No rebote, o jogador da equipe chilena balançou a rede, porém, o árbitro – de forma confusa e atrapalhada – já tinha encerrado a partida. Ele soprou o apito exatamente no instante em que ocorreu a defesa do arqueiro brasileiro.

O vídeo com a atitude “bizarra” do árbitro viralizou nas redes e torcedores de todo o país reagiram à situação inusitada.

“Isso só acontece no futebol sul-americano”, escreveu um torcedor.

“Pela reação dos jogadores do Palestino, o árbitro já tinha deixado bem claro que seria o último lance do jogo”, argumentou uma outra torcedora.

“Eu estava vendo ao vivo, e a impressão que tive foi que o jogo já havia sido encerrado, e ele avisou que seria batido o pênalti e depois fim de jogo”, salientou mais um.

No jogo entre Palestino x Cuiabá, teve pênalti para o Palestino no último lance.



O atleta cobrou, Walter defendeu e, no rebote, o jogador do time chileno marcou.



Porém o árbitro apitou o final da partida após a defesa do goleiro do Cuiabá. Que loucura!pic.twitter.com/cBGqpSTPz6 — Mundo da Bola (@mundodabola) July 19, 2024

Cuiabá x Palestino

O Palestino saiu na frente com Linares no primeiro tempo, mas Deyverson garantiu o empate para o Cuiabá fora de casa. O jogo de volta será na próxima quinta-feira (25/7), às 19h, na Arena Pantanal. Um novo empate leva a definição para os pênaltis.

Quem avançar neste duelo vai encarar o Independiente de Medellín, da Colômbia, nas oitavas de final da Sul-Americana.

