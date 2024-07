Ozzy Osbourne protagoniza vídeo de lançamento de camisa de clube inglês feita pela Adidas (Ozzy Osbourne estrelou campanha da nova camisa do Aston Villa )

Membros originais do Black Sabbath, Ozzy Osbourne e Geezer Butler estrelaram o vídeo promocional do início da parceria entre o Aston Villa e a Adidas. A empresa alemã será fornecedora de material esportivo do clube inglês a partir da temporada 2024/2025.

A primeira camisa do Aston Villa confeccionada pela Adidas remete aos 150 anos de fundação do clube de Birmingham, cidade natal do Black Sabbath. O atual técnico do time, Unai Emery, e atletas do passado e do presente do clube também estão presentes no vídeo promocional.

O vocalista Ozzy Osbourne e o baixista Geezer Butler são torcedores do Aston Villa, assim como o guitarrista Tony Iommi e o baterista Bill Ward, outros membros fundadores do Black Sabbath. A música Paranoid, um dos maiores hits da banda de heavy metal, é a trilha sonora do vídeo. Assista abaixo!