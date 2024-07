Atacante ex-Cruzeiro faz dois gols em estreia por clube inglês (Ex-Cruzeiro, Thiago comemora gol em estreia pelo Brentford)

O atacante Igor Thiago, revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, segue alçando voos importantes na Europa. Neste sábado (20/7), o jogador de 23 anos fez dois gols na estreia pelo Brentford, da Inglaterra.

Thiago precisou de 31 minutos para balançar as redes duas vezes em amistoso contra o AFC Wimbledon, no Cherry Red Records Stadium, em Londres. A partida terminou com vitória do Brentford, por 5 a 2.

Após brilhar pelo Club Brugge, da Bélgica, na temporada 2023/2024, Thiago assinou contrato de cinco anos com o Brentford. A equipe disputará a Premier League, principal campeonato inglês, pelo quarto ano consecutivo.

Igor Thiago precisou de apenas 45 minutos para marcar seus primeiros 2 gols pelo Brentford !



Vale demais a atenção nesse brasileiro. Centroavante de 23 anos que vem de uma temporada goleadora e que irá disputar a Premier League esse ano.pic.twitter.com/CbbqcORPC4 — Olheiro Sudaca (@olheirosudaca) July 20, 2024

Thiago pelo Cruzeiro

Thiago iniciou a carreira profissional no Cruzeiro, em 2020. Ele ficou marcado por ter sido pivô da primeira venda da gestão de Ronaldo Nazário à frente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) celeste, em 2022. O Ludogorets Razgrad, da Bulgária, desembolsou 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões na cotação da época) por 75% dos direitos econômicos do jogador.

O negócio não foi bem visto por parte dos cruzeirenses, que mesmo com desconfiança, consideravam que o atleta poderia ter maior valorização. A opinião também foi semelhante à de Ronaldo. O Fenômeno chegou a revelar que a venda só foi realizada para sanar problemas de fluxo de caixa imediatos.

O centroavante disputou 64 partidas pela Raposa entre 2020 e 2021, marcou dez gols e ofereceu três assistências. Contudo, Thiago não conseguiu cair nas graças de parte da torcida cruzeirense e era constantemente cobrado nas redes sociais.

