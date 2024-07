Morre goleiro do Barcelona de Guayaquil, adversário do Bragantino na Sul-Americana

Morre goleiro do Barcelona de Guayaquil, adversário do Bragantino na Sul-Americana (Justin Cornejo, goleiro do Barcelona de Guayaquil de apenas 20 anos, morreu nesta terça-feira)

Justin Cornejo, goleiro do Barcelona de Guayaquil-EQU, morreu nesta terça-feira (16/7). A equipe do Equador enfrentará o Bragantino nesta quarta-feira (17/7), às 21h30, no Estádio Monumental Isrido Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Formado na base do clube, o jovem atleta de 20 anos estava internado no hospital desde o último domingo (14/7), quando bateu a cabeça no banheiro de casa. Ele sofreu morte cerebral e estava ligado a aparelhos.

O Barcelona lamentou a morte de Cornejo e suspendeu as atividades nesta terça-feira. “Nenhuma palavra ou frase pode aliviar a dor que sentimos agora. A lembrança que ele nos deixar será o que nos dará a força necessária para sair desta situação. Justin você estará sempre em nossos corações. Descanse em paz, amigo. Nós te amamos”, escreveu o clube.

Adversário do Barcelona, o Bragantino também se manifestou: “Uma prece por Justin Cornejo. O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe equatoriana neste momento de luto e tristeza”.

A partida será adiada?

De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, o Barcelona solicitou o adiamento da partida à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). No entanto, segundo o profissional, a entidade negou o pedido.

Leia também: Cruzeiro alinha empréstimo de atacante a equipe da Série B

A notícia Morre goleiro do Barcelona de Guayaquil, adversário do Bragantino na Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.