crédito: No Ataque Internacional

Neymar está em reta final de recuperação de lesão, diz jornal (Neymar não jogou a Copa América 2024)

Fora da Seleção Brasileira desde outro de 2023, o atacante Neymar se apresentou no Al-Hilal nessa última terça-feira (16/7) e está em reta final de recuperação física. A informação é do jornal espanhol Diario As.

No jogo entre Brasil e Uruguai, em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado e menisco. O jogador teve que passar por cirurgia em novembro do ano passado.

Jorge Jesus, técnico ex-Flamengo e atualmente no Al-Hilal, comentou em entrevista que o camisa dez do clube Árabe deve retornar aos gramados em meados de setembro.

Brasil sem Neymar

Desde a lesão de Neymar, a Seleção Brasileira disputou dez jogos sem o jogador. Sob o comando de Fernando Diniz, o time disputou seis partidas, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Posteriormente, com Dorival Júnior como treinador,

Nesse período, o Brasil teve uma precoce eliminação na Copa América, nas quartas de final para o Uruguai, e está na sexta colocação nas classificatórias para a Copa do Mundo.

Com a camisa verde e amarela, Neymar tem 128 jogos disputados e 78 gols marcados, sendo o jogador que mais balançou as redes pelo Brasil em jogos oficiais,

A notícia Neymar está em reta final de recuperação de lesão, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.